‘Sinds hij een basisplaats heeft, is de balans veel beter bij Arsenal’

Lucas Torreira maakte afgelopen zomer voor dertig miljoen euro de overstap van Sampdoria naar Arsenal. De controlerende middenvelder moest aanvankelijk genoegen met een reserverol, maar inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het elftal the Gunners. Ray Parlour is bijzonder enthousiast over het spel van Torreira en stelt dat de Uruguayaan jarenlang de ontbrekende schakel was bij Arsenal.

Volgens Parlour is het middenveld van de Engelse grootmacht in balans sinds Torreira naast Granit Xhaka staat. "Xhaka was voor mij nooit een echte verdedigende middenvelder en ik heb inmiddels ook het verschil tussen beide spelers gezien", vertelt de oud-middenvelder van onder meer Arsenal en Middlesbrough aan de Daily Star. "Arsenal is nu een stuk lastiger uit elkaar te spelen dan aan het begin van dit seizoen, toen Torreira weinig speelde."

Parlour stelt dat het belang van een sterk defensief blok op het middenveld onderschat wordt en wijst daarbij op Gilberto Silva. Laatstgenoemde was in het verleden jarenlang een gewaardeerde kracht bij Arsenal. "Zulke jongens vallen niet op tijdens een wedstrijd, maar ze zijn enorm belangrijk. Sinds Torreira een basisplaats heeft, is de balans veel beter bij Arsenal."

Torreira kwam dit seizoen in de Premier League twaalf keer in actie voor Arsenal, waarvan zevenmaal als basisspeler. Hij speelde daarnaast twee duels in de EFL Cup en draafde in de Europa League op in de wedstrijden tegen Vorskla Poltava, Qarabag FK en Sporting Portugal. Arsenal staat momenteel op een vijfde plaats in de Premier League, acht punten achter koploper Manchester City. In de Europa League is men reeds zeker van een plekje in de knock-outfase.