De Ligt imponeert in twaalfde interland: ‘Dat doen Chiellini en Ramos ook’

John Heitinga is enthousiast over de ontwikkeling van Matthijs de Ligt. De oud-international zag de negentienjarige Ajacied vrijdagavond met het Nederlands elftal winnen van Frankrijk (2-0) en denkt dat hij een verdediger van de buitencategorie is.

"Ik zie in Europa geen andere verdediger die zo jong al zo goed is als. Natuurlijk zal hij best nog een keer een foutje maken, maar hij weet precies wat hij wel en niet kan", vertelt Heitinga tegenover NU.nl. Volgens de oud-verdediger van onder meer Ajax en Everton 'is verdedigen soms een vies woord in Nederland'. "Maar goed verdedigen is een vak en er zijn er maar weinig die dat echt goed beheersen."

Volgens de huidige trainer van Ajax Onder-19 behoort De Ligt tot de categorie van 'toptalenten'. "Hij heeft heel veel voorwaarden om de wereldtop te halen. Op jonge leeftijd is hij fysiek al enorm sterk, maar hij kan ook enorm goed voetballen. Bovendien heeft hij het vermogen om heel kritisch en realistisch naar zichzelf te kijken", vervolgt Heitinga zijn lofzang. "Daarnaast heeft hij dat onoverwinnelijke. Ik zag hem tegen Benfica een keer juichen met twee gebalde vuisten na een belangrijke verdedigende actie. Dat doen Chiellini en Ramos ook weleens, maar je ziet het eigenlijk nooit bij een Nederlandse verdediger."

De Ligt vormde vrijdag tegen Frankrijk samen met Virgil van Dijk het hart van de Oranje-defensie. De verdediger van Ajax stond negentig minuten binnen de lijnen en speelde zo zijn twaalfde interland. Het was de vierde keer dat Oranje met De Ligt in de achterhoede ‘de nul’ hield.