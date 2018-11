Oranje Onder-19 geeft goede voorbeeld; magistrale redding van Scherpen

De Onder-19 van het Nederlands elftal heeft het grote Oranje het goede voorbeeld gegeven door te winnen van Duitsland. Het team van bondscoach Maarten Stekelenburg was zaterdag met 1-0 te sterk voor de oosterburen. Oranje strijdt nu komende dinsdag met Portugal om de eindzege op het vierlandentoernooi in Armenië.

Daishawn Redan van Chelsea kroonde zich tot de matchwinner. De aanvaller kon de bal op slag van rust binnentikken na een uitstekende voorzet van linksback Mitchell Bakker: 1-0. Oranje had voor rust vaker kunnen scoren, ware het niet dat Lutcharel Geertruide, Redan, Juan Familio-Castillo en Daniel van Kaam in de afronding faalden.

Duitsland kwam sterk uit de kleedkamer in Yerevan en had op gelijke hoogte kunnen komen via Nicolas Kühn, maar de Ajacied schoot over. Ook Luca Herrmann en Dennis Jastrzembski werden gevaarlijk namens het team van bondscoach Guido Streichsbier, maar keeper Kjell Scherpen van FC Emmen liet zich niet verschalken.

Oranje had het duel in de slotfase op slot kunnen gooien, maar Redan, Bakker en invaller Jurgen Ekkelenkamp lieten kansen liggen. Aan de andere kant voorkwam Scherpen met een fantastische redding op een schot van Jan-Fiete Arp de gelijkmaker van Duitsland. Dinsdag staat zoals gezegd het treffen met Portugal op het programma.