Heitinga verraste voormalig trainer: ‘Maakte hij die doos open, zat er niks in’

John Heitinga speelde gedurende zijn actieve spelersloopbaan voor diverse grote clubs. De oud-verdediger was bijvoorbeeld in Nederland actief voor Ajax en verdedigde in Spanje de clubkleuren van Atlético Madrid. Zelf bewaart hij echter vooral warme herinneringen aan zijn periode in Engeland bij Everton. Heitinga stond tussen 2009 en 2014 onder contract bij the Toffees en genoot enorm van de manier waarop het voetbal werd beleefd in Engeland.

De huidige trainer van Ajax Onder-19 geeft aan dat het er hard aan toe ging in de Premier League. "Dat begon al in de tunnel. Daar kon je niet langs elkaar lopen. Pure intimidatie vond daar plaats", zo vertelt hij aan Voetbal International. "Tegen Nemanja Vidic van Manchester United liep ik een gescheurde wenkbrauw op. Keek ik naar de scheidsrechter, stond die te zwaaien dat er gewoon doorgespeeld moest worden. Soms ging je duels in met je handen voor je ogen. Het was duidelijk het pre-VAR-tijdperk."

Heitinga speelde als voetballer van Everton regelmatig tijdens de feestdagen. Hij onderhield een prettige relatie met een van zijn toenmalige assistent-trainers en besloot hem op een dag te verrassen met ‘een kerstcadeau’. "Ik zei erbij dat het was voor alles wat hij voor ons deed en dat hij het 's avonds thuis met zijn vrouw moest openmaken. Hij was tot tranen geroerd en had alles geregeld. Flesje wijn erbij. Maakte hij die doos open, zat er niks in", lacht de oud-international van het Nederlands elftal.