Oranje continueert topvorm in De Kuip: ‘De sfeer was fantastisch’

Het Nederlands elftal verraste vrijdagavond in de Nations League door Frankrijk met 2-0 te verslaan en ook Daley Blind speelde een prima wedstrijd. De verdediger van Ajax kwam als linksback nauwelijks in de problemen en heeft genoten van de entourage in De Kuip, waar Oranje nu al vijftien wedstrijden op rij heeft gewonnen.

Voor het eerst sinds zeventien maanden speelde Nederland weer eens een interland in het stadion van Feyenoord. "De sfeer was ook fantastisch. Het is altijd mooi om in De Kuip te winnen", vertelt Blind met een knipoog aan het Algemeen Dagblad. "Ik denk dat we een mooie pot hebben neergezet. We zijn sowieso door en zijn groepshoofd in de kwalificatie. We kunnen nog eerste worden en dat is iets moois om naar toe te werken."

Onder het bewind van Ronald Koeman lijkt het Nederlands elftal herboren. Oranje verloor bij het debuut van de bondscoach in maart nog wel vriendschappelijk van Engeland, maar sindsdien volgde in acht duels nog maar één nederlaag. "We stralen ook uit dat we een team zijn. Er staat een ploeg die knokt", vervolgt Blind. "We willen aanvallend voetbal spelen, ik denk dat dat positief is."

Maandagavond kan Nederland in de uitwedstrijd tegen Duitsland de groepswinst veiligstellen en zich plaatsen voor de play-offs van de Nations League. Blind hoopt dat de ploeg van Koeman zijn uitstekende vorm in Gelsenkirchen kan continueren. "Maar we moeten niet gaan zweven", waarschuwt de linksbenige verdediger van Ajax.