‘Koeman wilde graag even bellen en ik dacht: ‘Iemand neemt me in de maling’’

Dwight Lodeweges ging eerder dit jaar aan de slag als assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal en de 61-jarige trainer lijkt precies op het juiste moment ingestapt te zijn bij Oranje. Onder leiding van Koeman is de weg naar boven weer ingeslagen en de 2-0 overwinning die vrijdagavond werd behaald op wereldkampioen Frankrijk onderstreept dat alleen maar.

Lodeweges nam eind vorig jaar nog afscheid van de KNVB toen hij zijn functie als bondscoach van Oranje Onder-20 niet meer kon combineren met het assistentschap bij PEC Zwolle: “Op een gegeven moment trok ik dat niet meer, ik was mezelf aan het leegzuigen. Je levert dan naar beide kanten toe geen high class en dat is wel wat ik nastreef”, blikt hij terug in gesprek met de Leeuwarder Courant.

De huidige rechterhand van Koeman had dan ook niet verwacht dat de bondscoach hem zou benaderen voor de functie van assistent: “Ik kende hem helemaal niet! Ik zat in de auto en kreeg een appje van Koeman. Hij wilde me graag even bellen en vroeg wanneer het uitkwam. Eerst dacht ik: ‘Iemand neemt me in de maling, straks zit ik bij Edwin Evers in de uitzending.’”

Al snel bleek dat Koeman hem een serieus voorstel deed en Lodeweges is inmiddels helemaal gewend aan zijn nieuwe functie. De trainer vliegt tegenwoordig heel Europa door om Oranje-internationals aan het werk te zien en ziet naar eigen zeggen alleen nog maar ‘topduels’: “Laatst was ik bij PSV - Tottenham Hotspur en een paar dagen later bij Borussia Dortmund - Hertha BSC. Ik heb Memphis Depay gezien in Lyon, ben op één dag aanwezig geweest bij Tottenham - Liverpool én Watford - Manchester United. Jeminee, wat een ongelooflijk slechte baan heb ik toch...”, sluit hij af met een glimlach.