Zaterdag, 17 November 2018

‘El Tigre’ zoekt contact met Real Madrid

Newcastle United gaat in januari mogelijk actie ondernemen om Krzysztof Piatek naar de Premier League te halen. Scouts van the Magpies hebben de aanvaller van Genoa al een keer of vijf bekeken. (Newcastle Chronicle)

Edinson Cavani staat nog altijd bovenaan het verlanglijstje van Napoli. Als de spits van Paris Saint-Germain echter niet haalbaar is, komt Ciro Immobile van Lazio in beeld. (Tuttosport)

Radamel Falcao ziet een overstap naar Real Madrid wel zitten. Het kamp van de spits, die nog anderhalf jaar vastligt bij AS Monaco, heeft contact gezocht met de Koninklijke om over een eventuele transfer te praten. (Marca)

Er komt mogelijk alweer snel een einde aan het dienstverband van Stefano Sturaro bij Sporting Portugal. De kans bestaat namelijk dat de huurling in januari weer terug wordt gestuurd naar Juventus. (A Bola)

Lazio is de gesprekken met Manchester United over een winterse transfer van Matteo Darmian gestart. De Engelsen willen echter wel twintig miljoen euro zien en dat is de Romeinen vooralsnog te gortig. (Il Messaggero)