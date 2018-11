Schöne loopt hoofdwond op: ‘Ik hoop dat het er een beetje cool uitziet’

Denemarken verzekerde zich vrijdagavond door een 1-2 overwinning op Wales van promotie in de Nations League, maar voor Lasse Schöne was er niet alleen maar goed nieuws in Cardiff. De middenvelder van Ajax liep in het duel een hoofdwond op en moest zich tien minuten voor tijd laten vervangen door Lukas Lerager. Schöne liet na afloop van de wedstrijd echter weten dat het wel mee lijkt te vallen met zijn kwetsuur.

“Ik hoop dat m’n oren nog zichtbaar zijn, zodat het er een beetje cool uitziet”, reageerde hij in gesprek met DR met een glimlach op de tulband die om zijn hoofd werd gewikkeld. “Ik wilde graag verder spelen, maar ze besloten al snel dat ik eruit moest”, vervolgde hij zijn verhaal. Schöne kreeg in de afgelopen wedstrijden tot zijn eigen genoegen een basisplaats van bondscoach Age Hareide.

“Het komt niet vaak voor dat ik drie wedstrijden op rij in de basis mag beginnen. Die ruimte is er nu doordat Wiliam Kvist er niet meer bij is. Ik denk dat ik de kans met beide handen heb aangegrepen en het goed heb gedaan in de afgelopen drie wedstrijden. Het is ook niet moeilijk om in een team te komen dat zo goed draait”, sloot Schöne af.

Denemarken is door de zege in Wales zeker van de groepswinst en heeft maandag nog een Nations League-wedstrijd tegen Ierland op het programma staan. FC Utrecht-doelman David Jensen zal dan van de partij zijn in Aarhus, aangezien bondscoach Hareide de keeper heeft opgeroepen als vervanger van Kasper Schmeichel. Hij incasseerde vrijdag een gele kaart en is daardoor geschorst voor de laatste wedstrijd van het toernooi.