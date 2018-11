‘Ik was afgeschreven, maar nu sta ik er toch maar mooi weer bij Oranje’

Het Nederlands elftal was vrijdagavond met 2-0 te sterk voor wereldkampioen Frankrijk en Ryan Babel maakte bijna de wedstrijd vol in De Kuip. De aanvaller werd in de slotfase door bondscoach Ronald Koeman naar de kant gehaald voor Nathan Aké en genoot na afloop van het duel met volle teugen van de overwinning.

“Voor mij persoonlijk voelt dit geweldig. Ik denk niet dat veel mensen een paar jaar geleden dachten dat ik hier nu zou staan na zo'n belangrijke zege van Oranje. Dat maakt me extra trots”, reageerde hij tegenover NUsport. De inmiddels 31-jarige aanvaller van Besiktas maakte veertien jaar geleden zijn debuut voor Oranje en zat daarna tot 2011 vast bij de selectie.

In de zes jaar daarop speelde hij echter voor clubs als Kasimpasa, Al Ain en Deportivo La Coruña en volgde er geen enkele interland meer. De 53-voudig international knokte zich in de afgelopen jaren terug en is nu onder Koeman weer een vaste waarde: “Ik heb in die jaren moeten lezen dat ik het voetbal zo goed als vaarwel had gezegd, terwijl ik 26, 27 jaar was. Volgens de media en de publieke opinie was ik klaar. Ik was afgeschreven, maar nu sta ik hier toch maar mooi”, vervolgt Babel zijn verhaal.

De vleugelspits beschouwt zijn rentree in het oranje echter niet als revanche op iedereen die aan hem getwijfeld heeft: “Ik zie mijn terugkeer eerder als erkenning. Ik ben er weer en dat heb ik zelf afgedwongen”, is hij duidelijk. Oranje was tegen Frankrijk negentig minuten de bovenliggende partij en Babel spreekt dan ook van een ‘verdiende zege’: “Twee maanden geleden in Parijs (2-1-verlies, red.) speelden we na rust ook al sterk tegen de Fransen en we hadden een lekkere trainingsweek achter de rug. Daardoor begonnen we met vertrouwen, maar dat neemt niet weg dat dit een bijzondere zege is.”