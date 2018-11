‘Onsportieve’ Kasper Dolberg wekt woede op: ‘Hij vermoordde hem’

Kasper Dolberg speelde vrijdagavond als invaller voor Nicolai Jörgensen ‘slechts’ twintig minuten mee in de Nations League-wedstrijd tussen Denemarken en Wales, maar de spits van Ajax was na afloop van het duel wel de meest besproken speler. De 21-jarige aanvaller haalde zich in het slot van de wedstijd de woede van de Welshmen op de hals met een charge op Ethan Ampadu, die als gevolg van de botsing hard in aanraking kwam met de reclameborden.

Bondscoach Ryan Giggs noemde de actie na afloop van het duel al ‘smerig’, waarna Age Hareide, keuzeheer van de Denen, het opnam voor zijn pupil door de stellen dat Dolberg ‘geen vlieg kwaad doet’. Ashley Williams trekt zich echter weinig aan van deze woorden: “Ik denk dat Ampadu daar vermoord werd. Je kan niet iemand zomaar tegen de borden aan beuken”, was de aanvoerder duidelijk in gesprek met de Bournemouth Echo.

Denemarken won het duel uiteindelijk met 1-2, waardoor het zich verzekerde van groepswinst en promotie naar Divisie A. Wales, dat niet meer ingehaald kan worden door Ierland in de laatste wedstrijd, wordt tweede en blijft daardoor in Divisie B. Williams meent echter wel dat er goede stappen zijn gezet: “Niemand wist precies wat we van de Nations League konden verwachten, maar voor ons is het de moeite waard geweest omdat we een beetje in een overgangsfase zitten.”

“Een nederlaag tegen Denemarken is niet iets om enorm teleurgesteld over te zijn. Ze waren een van de sterkste teams waar ik de afgelopen tijd op internationaal niveau tegen heb gespeeld. Ze spelen al lang samen en verliezen weinig. Met Christian Eriksen hebben ze een speler van wereldklasse en ze hebben verder nog meer goede voetballers. Het is niet alsof wij zelf niet goed speelden en we zullen hier veel van leren”, sloot hij af.