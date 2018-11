Barcelona ziet basiskracht uitvallen voor Champions League-treffen met PSV

Ivan Rakitic is naar alle waarschijnlijkheid niet van de partij als Barcelona het op 28 november in het Philips Stadion opneemt tegen PSV. De Catalanen hebben zaterdag namelijk via de officiële kanalen bevestigd dat de middenvelder een hamstringblessure heeft opgelopen tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Kroatië en Spanje.

Mundo Deportivo verwacht dat Rakitic twee tot drie weken uitgeschakeld is, waardoor hij naast de wedstrijd tegen PSV ook het duel met Villarreal in LaLiga aan zich voorbij moet laten gaan. De middenvelder moest de wedstrijd die Barça volgende week zaterdag tegen Atlético Madrid speelt door een schorsing sowieso al missen en wordt nu op 8 december, als de derby tegen Espanyol op het programma staat, terugverwacht.

De blessure van Rakitic komt Spanje overigens wellicht goed uit, aangezien La Furia Roja alleen doorgaat naar de Final Four van de Nations League als Kroatië en Engeland zondag gelijkspelen. Spanje is zelf met zes punten uit vier wedstrijden uitgespeeld en kan alleen hopen op een gunstig resultaat op Wembley.