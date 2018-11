‘Ik ben geen Messi, het is niet dat FC Twente met mij erbij een topteam heeft’

FC Twente degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie en de Tukkers willen zo snel mogelijk weer terugkeren op het hoogste niveau. Met dat doel in het achterhoofd werd Wout Brama in de zomer teruggehaald van het Australische Central Coast Mariners en de routinier moet een belangrijke rol spelen in het elftal van trainer Marino Pusic.

Blessureleed gooit vooralsnog echter roet in het eten voor de middenvelder, die zondag tegen Go Ahead Eagles weer in actie hoopt te kunnen komen. Brama heeft in de tussentijd gemerkt dat de roep om zijn rentree onder de achterban steeds harder begint te klinken en denkt dat de verwachtingen misschien wel iets te hoog gespannen zijn: “Dat was ook al zo toen ik in Australië zat en bij PEC Zwolle speelde. FC Twente stond zeventiende en in die crisistijd riepen de mensen: ‘Haal Wout Brama terug en alles komt goed’. Maar zo werkt het natuurlijk niet”, vertelt hij aan TC/Tubantia.

“Ik blijf gewoon Wout Brama, ik ben geen Lionel Messi. Het is niet zo dat we met mij erbij opeens een topteam hebben. Met Wout Brama speelden we ook lang niet altijd goed en gingen we thuis onderuit tegen TOP Oss. Messi keerde trouwens vorig weekend na een blessure terug en Barcelona verloor prompt”, vervolgt hij zijn verhaal. Brama moet echter wel toegeven dat hij kwaliteiten bezit die verder niet echt aanwezig zijn in de selectie van FC Twente.

De drievoudig Oranje-international hoopt, mede om die reden, dan ook dat zijn club in januari de transfermarkt opgaat voor een ‘nieuwe prikkel’ voor de selectie: “Bij ons zou dat een directe kwalitatieve prikkel moeten zijn. Je moet geen onverstandige dingen doen, maar als het kan, dan hebben wij het nodig. En als het niet kan, dan moet je dat ook eerlijk communiceren.”