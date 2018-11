‘Depay liep er toen wat verloren bij, daar heeft hij veel van geleerd’

Het Nederlands elftal boekte vrijdagavond een overtuigende overwinning op Frankrijk en Memphis Depay was, net als in de vorige wedstrijden die Oranje afwerkte, een van de sleutelspelers. De aanvaller, die in Frankrijk zijn brood verdient bij Olympique Lyon, ging voorop in de strijd en zorgde diep in de blessuretijd vanaf de strafschopstip voor de 2-0. Nigel de Jong is onder de indruk van de groei die Depay in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

“Het is mooi om te zien hoe toegewijd hij is en hoeveel verantwoordelijkheid hij in dit jonge team krijgt van Koeman. Hij heeft meer ervaring dan de meeste andere spelers in het elftal en is nu een van de belangrijkste spitsen en spelers van dit team”, analyseerde de middenvelder van Al Ahli bij beIN Sports. De manier waarop Depay zijn late strafschop benutte, door middel van een Panenka, leidde bij De Jong tot een brede glimlach: “Je moet veel vertrouwen hebben om een penalty zo te nemen en hij lijkt gelukkig.”

De 81-voudig Oranje-international krijgt bijval van Paul Robinson. De oud-doelman van onder meer Leeds United, Tottenham Hotspur en Blackburn Rovers ziet dat Depay grote stappen heeft gezet bij les Gones: “Bij Manchester United liep hij er een beetje verloren bij, hij voelde zich er niet thuis. Hij speelt nu met meer vrijheid, met meer plezier. Hij is een sleutelspeler voor Oranje en je kan zien dat hij ervan geniet.”

“Hij kreeg bij zijn komst het nummer 7 bij Manchester United en dat was een groot statement van de club. Maar hij kon er niet aarden, het paste niet bij hem. Hij is daarna verder gegaan en lijkt nu een nieuw thuis te hebben gevonden bij Olympique Lyon. Hij scoort veel in de competitie en zijn naam wordt alleen maar groter door dit soort optredens. Hij is pas 24 en zal veel hebben aan de ervaring die hij heeft opgedaan op Old Trafford, daar heeft hij veel van geleerd”, sloot Robinson af.