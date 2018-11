Vilhena na korte invalbeurt: ‘Natuurlijk ben ik blij dat ik minuten krijg’

Tonny Vilhena is blij dat hij vrijdagavond nog mocht invallen in de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk. De middenvelder van Feyenoord kwam in de 89ste minuut binnen de lijnen als vervanger van Georginio Wijnaldum. In het beperkte aantal speelminuten dat hij kreeg van bondscoach Ronald Koeman probeerde Vilhena zichzelf zo goed mogelijk te laten zien.

''Het is altijd mooi om voor je land uit te komen en ik denk dat we nu in een goede fase zitten. Natuurlijk ben ik blij dat ik minuten krijg, dan wil ik ook laten zien wat ik in huis heb'', aldus de Feyenoorder tegenover RTV Rijnmond. Oranje won met 2-0 door goals van Wijnaldum en Memphis Depay. De regerend wereldkampioen had in De Kuip weinig in te brengen tegen Nederland. "Ik denk dat dat ook de verdienste van ons is. Ik denk dat we onszelf goed hadden opgesteld. We controleerden de wedstrijd eigenlijk en hebben niet veel fouten gemaakt, dus dat was goed.”

Volgens Vilhena is er sinds de komst van Koeman veel veranderd bij Oranje. “Iedereen is vrolijk, iedereen is blij, we zijn echt een team. Ik denk dat we met z'n allen heel hecht aan het worden zijn en dat is belangrijk. Ik moet gewoon wachten op mijn kans en als ik die kans krijg moet ik het gewoon laten zien. Maandag is weer een wedstrijd voor ons (tegen Duitsland, red.) en dan moeten we laten zien dat we in staat zijn om ook daar de punten te pakken”, aldus Vilhena. Oranje heeft in Gelsenkirchen genoeg aan een punt om als eerste te eindigen in de groep met Frankrijk en Duitsland.