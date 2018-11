Ranieri: ‘Pizza is niet meer genoeg; we moeten allemaal naar McDonalds’

Een van de belangrijkste taken voor Claudio Ranieri bij Fulham is om voor meer defensieve houvast te zorgen. De nummer laatst van de Premier League incasseerde in 12 wedstrijden al 31 doelpunten en hield in geen enkele competitiewedstrijd 'de nul'. Ranieri, die woensdag verrassenderwijs werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Slavisa Jokanovic, wil zijn ploeg overtuigen van de noodzaak om achterin goed te staan.

"Het is belangrijk dat ik deze filosofie in het hoofd van mijn spelers krijg: je moet goed voetballen, maar als je de bal verliest moet je als een piraat te werk gaan", vertelt Ranieri zaterdag in een interview met de Engelse pers. Hij benadrukt dat Fulham over goede spelers beschikt, maar dat er meer voor nodig is om wedstrijden te winnen. "Kwaliteit alleen is niet genoeg om een clean sheet te behouden. Ik heb een aantal wedstrijden van Fulham gezien en ik vind dat de ploeg genoeg kwaliteit heeft om zich nog te redden. Maar nu hebben we vechtlust nodig."

"Als we kwaliteit met vechtlust kunnen combineren, kunnen we het goed gaan doen. Fulham heeft veel doelpunten geïncasseerd. Ik ben een Italiaan en voor ons Italianen is het belangrijk om het doel schoon te houden", geeft Ranieri aan. Bij Leicester City, de club waarmee Ranieri kampioen van Engeland werd, probeerde hij zijn spelers te motiveren door pizza te beloven als de ploeg het doel schoon hield. Bij Fulham zal hij nog meer uit de kast moeten trekken, grapt hij.

"Pizza is nu niet meer genoeg. Ik moet nog meer beloven. We gaan allemaal naar McDonalds!", lacht Ranieri. "Ik ben iemand die altijd vooruit kijkt. Ik ben een ambitieus persoon en ik geloof dat ik goede spelers tot mijn beschikking heb. Nu moet ik de spelers kiezen die laten zien dat ze ervoor willen vechten." Fulham heeft vijf punten verzameld en heeft een achterstand van drie punten op de 'veilige' nummers zeventien en zestien, respectievelijk Southampton en Crystal Palace. De promovendus neemt het volgende week voor eigen publiek op tegen Southampton.