Arsenal heeft geen trek in Super League: ‘We hebben afspraken met de UEFA’

Arsenal heeft bevestigd gesprekken gevoerd te hebben over deelname aan de Super League. Vinai Venkatesham, directeur van de club uit Londen, zegt in de Engelse media dat the Gunners hebben deelgenomen aan besprekingen over het nog op te zetten toernooi, maar dat deelname ver weg is en hij wijst op afspraken met de UEFA.

Op basis van gelekte documenten van klokkenluidersplatform Football Leaks publiceerden diverse media, waaronder Der Spiegel en het NRC Handelsblad, onlangs dat zestien Europese topclubs bezig zijn met het opzetten van de Super League. Waar Barcelona en Bayern München hebben ontkend hiermee bezig te zijn, bevestigt Venkatesham dat Arsenal gesprekken heeft gevoerd. De bestuurder geeft aan dat zijn club niet van plan is om deel te nemen. “Arsenal is niet geïnteresseerd in deelname aan een competitie die de Premier League verzwakt”, aldus Venkatesham.

“Wij willen niets doen wat de Premier League kan beschadigen”, vervolgt hij. “Ik lees in artikelen dat Arsenal weg zou willen uit de competie, maar dat willen wij absoluut niet. Maar we moeten bij deze gesprekken betrokken blijven, anders zou het onverantwoordelijk zijn. We moeten hierover blijven praten, maar dat betekent niet automatisch dat we de plannen steunen.”

Venkatesham bevestigt dat Arsenal voorlopig niet zal deelnemen aan de Super League. “In ieder geval niet op korte termijn, want we hebben een overeenkomst met de UEFA. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen”, zegt Venkatesham. “Ik kan jullie verzekeren dat de huidige situatie optimaal is. We zijn enorm trots om in de Premier League te spelen.”