‘PSV en Ajax zijn fantastisch, maar je moet ook je beperkingen kennen’

Zijn naderende afscheid bij FC Groningen laat Hans Nijland niet koud. De algemeen directeur maakte maandag bekend bezig te zijn aan zijn laatste seizoen: zodoende komt er na 22 jaar een einde aan het dienstverband van Nijland bij De Trots van het Noorden. "Zondag rond de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen was ik enorm gespannen en emotioneel, omdat ik wist wat eraan zat te komen. Niet gezond meer hoor", vertelt Nijland.

De beleidsbepaler wilde het nieuws zelf zo snel mogelijk bekendmaken. Hij speelde al een paar maanden met de gedachte om afscheid te nemen en hakte vorige week de knoop door. Vanaf dat moment liep Nijland 'met een geheim' rond tussen de mensen die hem na aan het hart liggen. "De positieve uitslag van de derby deed er niet toe, we hadden het sowieso maandag wereldkundig gemaakt. Het voordeel was natuurlijk wel dat het er door die 2-0 wat ontspannener aan toeging. Mooi, al die anekdotes, de vrienden, relaties en oude bekenden die er waren. Ik zat te genieten achter de spreektafel."

Nijland zegt zich thuis te voelen in Groningen. Hij kan zich niet voorstellen dat hij ooit nog verhuist en liet zich daar in het verleden ook niet toe verleiden. "Al ben ik in de loop der jaren wel gevraagd door andere clubs. ADO Den Haag en FC Utrecht bijvoorbeeld. Ook vanuit PSV kwam de vraag of ik na wilde denken over het directeurschap in Eindhoven. Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik die stappen niet heb gezet, hoewel ik PSV wel echt serieus heb overwogen. Ik kwam tot de conclusie dat het niet bij me paste." Een 'echte volksclub' als Groningen past veel beter bij Nijland, merkt hij op.

"Clubs als Ajax en PSV zijn fantastische voetbalbolwerken, begrijp me niet verkeerd, maar je moet ook je beperkingen kennen", weet de langst zittende algemeen directeur in het betaald voetbal. Ook de KNVB vroeg hem ooit om na te denken over een functie als directeur, maar 'in vijftien seconden' wist hij al dat hij daar niet de geschikte man voor was. "Op die plek moet je toch vooral een diplomaat zijn. Je moet alle kikkers in de kruiwagen zien te krijgen. Al die voetbaldirecteuren. Allemaal even eigenwijs, behalve ik natuurlijk. Nou ga er maar aan staan. Niets voor mij. Ik ken mijn beperkingen. Je kunt niet overal goed in zijn. Dat bestaat niet."