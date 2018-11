De Ligt: ‘Misschien heb ik het een beetje verkeerd gezegd’

Het contrast was groot voor Matthijs de Ligt: nadat hij afgelopen weekend met Ajax een 1-7 overwinning boekte op Excelsior, stond hij vrijdagavond in De Kuip tegenover Kylian Mbappé en consorten. Hoewel De Ligt erkende dat het weleens lastig is om 'prikkels' te vinden in makkelijke competitieduels, ziet de verdediger nog wel genoeg uitdagingen bij Ajax, zo vertelt hij in onderstaande video.