Deal van Ajax veel groter dan gedacht: ‘We krijgen dertig miljoen euro’

Menno Geelen werd vrijdag op de aandeelhoudersvergadering van Ajax benoemd tot statutair commercieel directeur, nadat hij al twee jaar op titulaire basis werkzaam was. Het betekent dat hij meer bevoegdheden krijgt, maar hoofdzakelijk blijft Geelen verantwoordelijk voor alle inkomstenbronnen van Ajax afgezien van transfers. Hij vertolkt 'een rol op de achtergrond', zo erkent de directeur zaterdag in De Telegraaf.

De pas 36-jarige Geelen, die in augustus 2010 in dienst trad bij Ajax, heeft zich onder meer ontfermd over de internationale strategie van de club. Vorig jaar sloot Ajax een samenwerkingsovereenkomst van vijf jaar met het Chinese Guangzhou R&F, met de intentie om bij wederzijdse tevredenheid nog eens vijf jaar met elkaar door te gaan. Destijds communiceerde Ajax dat er een totaalbedrag van tien miljoen euro met de deal is gemoeid, maar de inkomsten lijken hoger uit te vallen.

"Alleen al de deal met Guangzhou R&F levert nu twee en straks drie miljoen per jaar op. En dat voor tien jaar, dus krijgen we dertig miljoen euro", vertelt Geelen. Ajax werd 'een jaar of vijf, zes' geleden actief in China en wilde geen half werk verrichten vanuit Amsterdam. "We hebben Chinese medewerkers in dienst genomen, zijn content gaan maken en sloten een deal met een Chinese contentpartij. Wij maakten, leverden, vertaalden en betaalden alles. Het enige dat die partij moest doen, was het online en op tv verplicht op een goed tijdstip uitzenden."

"Doordat onze content zo vaak te zien was, konden we makkelijker met grote Chinese sponsoren praten die ons herkenden", legt Geelen uit. "Dat heeft geresulteerd in mooie overeenkomsten, waardoor we nóg meer content konden maken en uiteindelijk zijn de rollen omgedraaid. We krijgen nu geld voor de video's die we maken. De overeenkomsten leveren nu al miljoenen op."