Dumfries imponeert tegen Mbappé: ‘Hebben Matthijs en ik goed gedaan'

Denzel Dumfries maakte vrijdagavond een sterke indruk in de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen wereldkampioen Frankrijk. De rechtsback van PSV maakte Kylian Mbappé onschadelijk en liet ook aanvallend goede dingen zien. “Ik geniet van ieder moment in Oranje”, liet de verdediger na afloop weten in gesprek met Omroep Brabant.

"We spelen goed met z’n allen. Ik vind onze resultaten ook niet absurd. We hebben genoeg kwaliteit in de ploeg en doen het op dit moment hartstikke goed. We moeten rustig blijven en op deze manier doorgaan”, aldus Dumfries, wiens carrière in de lift zit. “Ik zat daar toevallig vandaag nog over na te denken. Dit soort mooie potjes speelde ik vorig seizoen niet. En het seizoen daarvoor ook niet. Het is hartstikke mooi dat ik dit mag meemaken. Ik voel me een gezegend mens. Ik ben zeer dankbaar.”

Dat Mbappé vanaf de linkerflank speelde, was voor Dumfries geen grote verrassing. “Ik had er wel rekening mee gehouden dat hij daar zou kunnen staan, omdat ik hoog sta natuurlijk en daar dan een gat komt. Het kan dat ze het dan zo oplossen” aldus de PSV’er in gesprek met de NOS. “Matthijs en ik hebben het goed gedaan, vind ik. Ze zijn niet echt gevaarlijk geweest vind ik, dus we hebben het als team goed gedaan.”

Oranje was de bovenliggende partij tegen Frankrijk, maar wist de score lange tijd niet verder uit te breiden. Doelman Hugo Lloris had telkens een antwoord op doelpogingen van onder anderen Dumfries, Memphis Depay, Ryan Babel en Frenkie de Jong. Voordat de 2-0 viel via Depay, was Dumfries op zijn hoede voor de counter van les Bleus. “Dat zijn ervaren jongens die dat regelen. Dat stond dus elke keer goed. Daardoor konden ze niet gevaarlijk worden en voor de rest hebben we goed gespeeld.”