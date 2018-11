‘De vergelijking tussen De Roon en Kanté is zo gek nog niet’

De Nederlandse pers is lyrisch over het optreden van Oranje tegen Frankrijk, vrijdagavond. Het team van Ronald Koeman domineerde in De Kuip en boekte een verdiende 2-0 overwinning. Groepswinst in Divisie A van de Nations League behoort plots tot de mogelijkheden: een 'tot voor kort een onmogelijk geachte prestatie', weet het Algemeen Dagblad. De krant concludeert dan ook dat Oranje definitief weer meetelt in Europa.

Op slag van rust doorbrak Georginio Wijnaldum de 'status quo' door de score te openen; Frankrijk stelde er in De Kuip maar weinig tegenover. "Werkelijk geen greintje energie wensten de Fransen te verspelen in de Kuip, diep terugzakkend op eigen helft, alsof hier niet de wereldkampioen speelde, maar pakweg De Graafschap, Litouwen of Albanië", aldus de krant, die in een aparte analyse het optreden van Marten de Roon uitlicht. "In Italië bij Atalanta is zijn bijnaam 'de golfbreker'. En gisteren zag u waarom."

"'De Nederlandse Kanté', zei iemand op de tribune ook. En als je puur kijkt naar de rol in het elftal, is zelfs dat zo'n gekke vergelijking niet. De Roon als de bescheiden teamspeler, die precies weet wat hij wel en niet kan. Zijn beste actie kwam misschien wel vlak voor rust. Memphis werd geraakt, ging neer en je zag spelers aarzelen: doorspelen of stoppen? De Roon dacht alleen aan het gevaar van de Franse counter, sprintte 30 meter terug en veroverde het balbezit." De Telegraaf spreekt van een 'magnifiek Oranje' en een 'sensationele zege'.

"Jammer, dat het af en toe ontketende Nederlands elftal het frank en vrije veldspel tegen de wereldkampioen niet met nog meer doelpunten tot uiting bracht", concludeert de grootste krant van Nederland. Volgens Trouw 'stal of heroverde' Oranje de harten op een 'mooie avond in de jubelende Kuip'. "Weer ook kon bondscoach Koeman grijnzend toezien. Hij heeft natuurlijk geen toverstok, geen trainer heeft er één, maar wat heeft hij de nationale ploeg in betrekkelijk korte tijd hervormd. Zozeer dat gisteravond zelfs de wereldkampioen werd verslagen."

"Zoals Matthijs de Ligt al vroeg in de wedstrijd een demarrage van Kylian Mbappé smoorde, zoals Frenkie de Jong met een tackle N'Golo Kanté van de bal zette, zoals Steven Bergwijn Mbappé weer wegzette: Nederlandse talenten stonden pal tegen de sterren van het WK", ziet het dagblad. De Volkskrant voegt eraan toe dat Oranje weer sympathie opwekt in plaats van ergernis. "Een elftal met klasse, vriendschap en liefde, voor elkaar en voor de buitenwereld."

De krant beschrijft hoe aanvoerder Virgil van Dijk zijn jasje tijdens het volkslied over de schouders van een 'koukleumend' meisje drapeerde. "Dat is oog hebben voor de omgeving. Of anders de lach van Frenkie de Jong tijdens de hymne, om het beperkte jongetje dat het protocol het protocol laat. Het kereltje danst en zingt en is onbedoeld een voorbeeld, door plezier uit te stralen, passie, vreugde en improvisatie. Het leven nemen zoals het komt, voetballen met het hart."

In Frankrijk is men vanzelfsprekend minder positief. "De oranje leeuw, met scherpe hoektanden, heeft de Gallische haan kaalgeplukt", verwijst men naar een spandoek in De Kuip. "Frankrijk is weer terug op aarde: deze terugslag maakt een einde aan de onoverwinnelijkheid van de spelers van Didier Deschamps, die al vijftien wedstrijden op rij niet meer hadden verloren. Het debacle van Rotterdam kan beslissend zijn in de Nations League. Hoewel Frankrijk maar een punt nodig had om de 'Final Four' te bereiken, is de ploeg verdronken in de havenstad, de plek waar Didier Deschamps en Zinédine Zidane het EK 2000 wonnen."