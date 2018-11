Aanvoerder Tagliafico met Argentinië te sterk voor Mexico

Argentinië heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 2-0 oefenzege op Mexico geboekt. In het Estadio Mario Alberto Kempes in Cordoba speelde Ajax-linksback Nicolás Tagliafico negentig minuten mee en droeg hij de aanvoerdersband. Ramiro Mori hielp de Argentijnen op een 1-0 voorsprong, waarna een eigen doelpunt van Isaac Brizuela de eindstand bepaalde. Aan de kant van Mexico begon PSV'er Érick Gutiérrez vanuit de basis.

Bij de Argentijnse ploeg ontbrak nog altijd Lionel Messi, die sinds het WK geen interland meer speelde en ook niet meer werd opgeroepen. Terwijl men in Argentinië goede hoop heeft op een terugkeer van Messi in de nationale ploeg, namen de internationals van interim-bondscoach Lionel Scaloni het op tegen Mexico. Op slag van rust kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Een scherp aangesneden vrije trap van Paulo Dybala werd bij de tweede paal onhoudbaar binnengekopt door Villarreal-verdediger Mori.

In de tweede helft zocht Argentinië naar een tweede doelpunt en deze viel uiteindelijk pas in de slotfase. Na een goed lopende aanval over de rechterflank, was het Renzo Saravia die met een voorzet invaller Mauro Icardi probeerde te bereiken. Brizuela kwam ertussen, maar werkte de bal op ongelukkige wijze in eigen doel. De overwinning kwam niet meer in gevaar voor la Albiceleste. Op woensdag 21 november (1.00 uur Nederlandse tijd) staan Argentinië en Mexico opnieuw tegenover elkaar.