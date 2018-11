Deschamps: ‘De overwinning van Nederland is eenvoudig te verklaren’

Het Nederlands elftal was vrijdagavond met 2-0 te sterk voor Frankrijk en bondscoach Didier Deschamps verklaarde na afloop dat de overwinning van Oranje meer dan verdiend was. De Franse keuzeheer gaf aan teleurgesteld te zijn in zijn ploeg. Les Bleus kwamen er niet aan te pas in De Kuip en volgens Deschamps kwam dat er mede door doordat het gebruikelijke niveau niet werd gehaald.

Oranje won door doelpunten van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. “We hadden geen juist antwoord op het enthousiasme en de kwaliteit van Nederland. Ze brachten ons in de problemen en we maakten zelf te veel fouten”, zei Deschamps na afloop tegenover TF1. “De overwinning van Nederland is eenvoudig te verklaren. Wij misten het echte verlangen om deze wedstrijd te winnen, dan is dit wat er gebeurt. We kunnen ons niet verschuilen achter de spelers die afwezig waren.”

Hugo Lloris speelde een uitstekende wedstrijd en zorgde ervoor dat Frankrijk niet met een grotere nederlaag van het veld stapte. “De tegenstander was erg sterk en wij brachten niet voldoende. We speelden niet op ons normale niveau en daar hebben we de prijs voor betaald”, aldus de sluitpost. “De overwinning van Nederland had nog ruimer kunnen uitvallen. We moeten onszelf na deze nederlaag weer herpakken en hopen op een overwinning voor Duitsland tegen Nederland.”

Frankrijk gaat nog aan kop in groep 1 van Divisie A, maar voelt de hete adem van Oranje in de nek. De regerend wereldkampioen verzamelde in vier wedstrijden zeven punten en komen niet meer in actie in de Nations League. Oranje staat op zes punten en heeft maandag in Gelsenkirchen tegen Duitsland genoeg aan een gelijkspel voor de groepswinst.