‘Die stift van Memphis Depay was in mijn ogen de absolute vernedering’

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond veel indruk gemaakt in de wedstrijd tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won op overtuigende wijze met 2-0 van de regerend wereldkampioen. Na afloop kon Oranje op de complimenten rekenen van Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, die de wedstrijd volgden voor de NOS.

"Het was gewoon smullen geblazen. Werkelijk iedereen speelde goed”, aldus een lovende Van der Vaart, die onlangs aangaf per direct te stoppen met voetballen. "Dit Nederlands elftal was gewoon niet normaal, zo goed. Van de eerste tot de laatste minuut de betere ploeg en geen kans weggegeven.” De oud-international vond Memphis Depay de absolute uitblinker aan de kant van Oranje. "Sterk, ongelooflijk gedreven...”

Van Hooijdonk was niet verbaasd dat Frankrijk weinig initiatief toonde en pas twintig minuten voor tijd wat meer op de aanval ging spelen. Op die manier zijn les Bleus volgens hem afgelopen zomer juist wereldkampioen geworden. “In de tweede helft dacht ik: nu zullen de Fransen toch wel een keer gaan komen. Maar dat viel eigenlijk reuze mee. Het is eigenlijk een wonder dat de 2-0 pas in de laatste seconde van de wedstrijd is gevallen. Die stift van Depay was in mijn ogen de absolute vernedering”, aldus Van Hooijdonk, die wordt aangevuld door Van der Vaart: "Een terechte vernedering!"