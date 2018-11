‘Als je het mij vraagt wil ik natuurlijk voor het Nederlands elftal spelen’

Justin Kluivert nam het vrijdagavond met Jong Oranje op tegen Jong Duitsland. In het Sparda Bank Hessen Stadion in Offenbach ging de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi met 3-0 onderuit. Kluivert mocht als speler van Ajax eerder zijn debuut maken in het Nederlands elftal, maar sinds zijn overstap naar AS Roma werkt hij zijn interlands af bij Jong Oranje. De negentienjarige buitenspeler droeg tegen de Duitsers de aanvoerdersband en noemt dat ‘een eer’.

Kluivert kwam op 6 september tegen Peru nog een paar minuten in actie voor het grote Oranje, maar mocht zich sindsdien melden bij Jong Oranje. Hoe hij zich oplaadt voor wedstrijden met Jong Oranje? “Je wilt gewoon laten zien wat je kan”, aldus de aanvaller in gesprek met FOX Sports. “Helaas is dit geen goed resultaat, maar ik ben trots op die jongens die er voor het eerst bij zijn. We spelen nog niet zo lang met elkaar, zeker als je het vergelijkt met de Duitsers.”

Dat Kluivert de aanvoerdersband mocht dragen, zorgde niet voor extra druk bij de ex-Ajacied. “Misschien een beetje coaching, maar dat mogen ze sowieso van mij verwachten. We zitten in een leerproces”, aldus Kluivert, die Van de Looi tien debutanten zag oproepen voor deze interlandperiode. De keuzeheer nam bewust afscheid van een aantal jeugdinternationals, met oog op het EK van 2021.

In maart volgend jaar gaat de EK-kwalificatie van het Nederlands elftal van start. Kluivert gaat er alles aan doen om zich dan weer te mogen melden in Zeist bij de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. “Ik ga keihard mijn best doen om de keuze voor de bondscoach zo lastig mogelijk te maken. Want als je het mij vraagt wil ik natuurlijk voor het Nederlands elftal spelen.”