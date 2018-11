De Jong: ‘Dit hadden veel mensen niet voor mogelijk gehouden’

Frenkie de Jong maakte vrijdag de negentig minuten vol bij het Nederlands elftal en speelde een uitstekende wedstrijd tegen Frankrijk (2-0). De middenvelder sprak na afloop in een interview met De Telegraaf van ‘een heel mooie avond’.

“Winnen van de wereldkampioen, dat hadden veel mensen nog niet zo lang geleden voor mogelijk gehouden. Ik vind het vooral mooi dat het op een fraaie manier is gebeurd. Natuurlijk is het logisch dat we de laatste jaren zijn gaan kijken naar landen die het wel goed deden. Maar we moeten ook aan onze eigen waarden vasthouden.”

“We waren dominant tegen de Fransen. Het kan nog altijd beter, maar we hebben verdiend gewonnen. Met voetbal dat mensen van Nederland verwachten”, aldus de Ajacied, die in de blessuretijd een strafschop verdiende die vervolgens benut werd door Memphis Depay.

De Jong speelde zijn eerste interland ooit in De Kuip: “Wel fijn dat ik hier meteen heb gewonnen. Hopelijk gebeurt dat snel nog een keer.” Met Ajax neemt de 21-jarige De Jong het op 27 januari in het Rotterdamse stadion op tegen Feyenoord.