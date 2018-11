Duitse media hebben oordeel klaar: ‘We zijn officieel tweederangs’

De nationale ploeg van Duitsland is door de overwinning van Oranje op Frankrijk (2-0) afgedaald naar Divisie B van de Nations League. “In vier jaar tijd van wereldkampioen naar degradatie”, zo luidt de conclusie van BILD. Ook andere media en Joachim Löw tonen zich teleurgesteld.

“Een gelijkspel in Rotterdam had Duitsland nog de kans gegeven om Nederland met een grote zege (met meer dan drie doelpunten verschil) te verslaan, maar nu zijn Frankrijk en Nederland niet meer van de eerste twee plaatsen in Groep 1 te krijgen. De Nederlanders kunnen nu zelfs groepswinnaar worden als ze auf Schalke een punt pakken”, besluit BILD.

De krant Die Welt stelt dat ‘de Duitse voetbalploeg in Europa slechts tweederangs’ is geworden: “Van 666 kilometer afstand moest Löw via een internetstream de val van de nationale ploeg tot de tweede voetbalklasse van Europa accepteren.” Het dagblad spreekt van een ‘dicht gekurkt’ WK-jaar, want in Rusland bereikte die Mannschaft niets en ook in de Nations League heeft men dus geen potten kunnen breken.

Der Spiegel sluit zich bij de collega’s aan: “De Duitse nationale ploeg is nu officieel zweitklassig. Deze degradatie gaat gepaard met reputatieschade en betekent ook minder kansen om officiële wedstrijden te spelen tegen topteams. In Divisie B zal Duitsland bij de volgende editie van de competitie aanzienlijk zwakkere tegenstanders treffen.”

“Voor ons is dit resultaat natuurlijk bitter”, reageert bondscoach Löw. “Want we hebben geen kans meer om in Divisie A te blijven. Dat moeten we accepteren. Onze focus ligt nog steeds op het EK van 2020. We zullen ons daarvoor kwalificeren en willen een sterk team naar dat toernooi sturen. We blijven ruimte creëren voor onze jonge spelers om zich in de nationale ploeg te spelen.” Duitsland speelt komende maandag thuis tegen Oranje.