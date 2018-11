De Ligt sprint Mbappé eruit: ‘Ik pak de bal af. Ja, dat gebeurt gewoon’

Het Nederlands elftal boekte vrijdag een 2-0 zege op Frankrijk en is daardoor in ieder geval groepshoofd in de kwalificatiefase voor het EK van 20020. Daardoor ontloopt men landen als Frankrijk, Spanje en België. Matthijs de Ligt speelde een solide wedstrijd tegen les Bleus en was na afloop tevreden.

“Ik heb het gevoel dat we de hele wedstrijd onder controle hebben gehad. We hadden de bal, terwijl Frankrijk de bal niet hoefde en niet gevaarlijk werd. De eerste helft was misschien wat saai voor de neutrale toeschouwer. Qua kansen was het niet denderend”, aldus de negentienjarige De Ligt voor de camera van FOX Sports.

De Ajacied had pas na de 2-0 van Memphis Depay absolute zekerheid dat het niet meer mis kon gaan voor Oranje: “Als het stadion dan tekeergaat na die 2-0, dan krijg je zelf ook kippenvel.” Oranje stond niet veel kansen voor de wereldkampioen toe en dat kwam volgens De Ligt omdat Oranje ‘compact’ stond.

“Ze konden daardoor niet door de linies voetballen. De restverdediging stond bij momenten ook goed.” De Ligt moest in de eerste helft een keer een sprintduel aangaan met Kylian Mbappé, schudde de aanvaller van zich af en hield de bal in de ploeg. “Hij probeert langs me te gaan en ik pak de bal af. Ja, dat gebeurt gewoon. Toch?”