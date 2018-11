Koeman geniet: ‘Wat ze hebben laten zien, is exceptioneel goed’

Ronald Koeman is een tevreden bondscoach. Hij zag zijn team vrijdagavond met 2-0 winnen van wereldkampioen Frankrijk en was na afloop dan ook erg te spreken over het Nederlands elftal. “Wat deze spelers hebben laten zien, is exceptioneel goed”, aldus Koeman voor de camera van de NOS.

“We hebben nu zes punten en krijgen maandag de kans om deze groep te winnen. Dat had niemand verwacht, ik zelf ook niet.” Koeman hoopt dat Oranje definitief een streep heeft gezet onder de jaren waarin men het EK van 2016 en het WK van afgelopen zomer in Rusland misliep.

“Dat hebben we nu wel aangetoond. Ik had niet verwacht dat we gedurende negentig minuten de betere zouden zijn. Ik had ook niet verwacht dat deze ploeg al zo ver zou zijn in het lezen van een wedstrijd. We maken een enorme stap op zo’n avond. Van begin tot eind hebben we goed gespeeld.’’

Georginio Wijnaldum sloot zich bij de bondscoach aan: “De manier waarop we hebben gewonnen, was bijzonder goed. We hebben veel minder weggeven dan in de eerste wedstrijd. Ik denk dat we wel verdiend hebben gewonnen. We hebben het goed gedaan.”