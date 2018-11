Neymar schiet Brazilië naar overwinning in Emirates Stadium

Brazilië heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Uruguay winnend afgesloten. De Goddelijke Kanaries hadden vrijdag aan een doelpunt van Neymar voldoende om het team van Óscar Tabárez te verslaan: 1-0. Bij Uruguay stond Gastón Pereiro in de basis en de PSV’er werd na 77 minuten vervangen door Jonathan Rodríguez.

Brazilië had in de beginfase het beste van het spel en zag na tien minuten een treffer van Neymar worden afgekeurd vanwege buitenspel. Tot veel meer serieuze mogelijkheden kwam de formatie van Tite niet in het Emirates Stadium. Aan de andere kant dwong Luis Suárez doelman Alisson tot een redding. Later zorgde ook Edinson Cavani voor dreiging. Hoewel het een oefenduel betrof, schuwden beide partijen de duels niet. Er werden in het eerste bedrijf liefst vijf gele kaarten uitgedeeld.

Uruguay begon goed aan de tweede helft: Suárez stuitte met een vrije trap op Alisson, terwijl Matías Vecino over kopte. De supporters van Brazilië begonnen te morren en Tite greep na een uur in: de bondscoach liet Allan van Napoli zijn debuut maken. Later besloot de keuzeheer om ook Everton-linksbuiten Richarlison binnen de lijnen te brengen in het stadion in Londen. Het tweetal verving Renato Augusto en Douglas Costa.

Brazilië kwam nauwelijks tot kansen en werd een klein kwartier voor tijd geholpen door Diego Laxalt, die een onbesuisde overtreding maakte op Danilo. De scheidsrechter legde de bal op de stip en Neymar stuurde keeper Martín Campana de andere hoek in: 1-0. Brazilië verdedigde de voorsprong met succes en kan zich nu richten op het duel met Kameroen van komende dinsdag. Uruguay neemt het in Parijs op tegen Frankrijk.