Jörgensen is goud waard voor Denemarken; Schöne valt uit

Nicolai Jörgensen heeft zijn visitekaartje afgegeven bij de nationale ploeg van Denemarken. De Feyenoorder begon in de basis in de Nations League-wedstrijd tegen Wales en maakte het eerste doelpunt van de wedstrijd in Cardiff: 1-2. Denemarken heeft de vierde groep in Divisie B van de Nations League nu gewonnen. Oekraïne verloor in de eerste groep van Divisie B met 4-1 van Slowakije.

Wales - Denemarken 1-2

Jörgensen maakte drie minuten voor rust het verschil. Hij werd na een razendsnelle counter voor de keeper gezet door Yussuf Poulsen en schoof de bal onder Wayne Hennessey door. Wales deed voor rust niet onder voor de tegenstander en werd met name via Gareth Bale gevaarlijk, maar Kasper Schmeichel liet zich niet verschalken. Na de pauze kwam het eerste gevaar van Wales: David Brooks werd bediend door Bale en mikte naast. In het vervolg kregen onder anderen Poulsen en Bale kansen, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. Martin Braithwaite zette Denemarken met een harde knal op 0-2, waarna Bale de Welshe eer redde. Jörgensen werd twintig minuten voor tijd overigens afgelost door Kasper Dolberg, terwijl Lasse Schöne de strijd na 79 minuten vanwege een blessure staken.

Slowakije - Oekraïne 4-1

Het Oekraïne van Andriy Shevchenko begon met drie verdedigers aan de wedstrijd en die tactiek pakte verkeerd uit. Men mocht na 45 minuten van geluk spreken dat het ‘maar’ 2-0 stond. Albert Rusnák opende met een van richting veranderd schot de score en Juraj Kucka verdubbelde de marge. Kort na rust deed Evgen Konoplyanka met een schitterende volley wat terug, maar via Adam Zrelak en een fraai schot van Robert Mak liep Slowakije uit naar 4-1. Oekraïne was echter al zeker van promotie naar Divisie A.