Sterk Oranje stunt tegen Frankrijk en laat Duitsland degraderen

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond in de Nations League voor een daverende verrassing gezorgd. Het team van bondscoach Ronald Koeman won in een kolkende Kuip door doelpunten van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay verdiend van wereldkampioen Frankrijk: 2-0. Door de zege komt Oranje na drie duels in Groep 1 van Divisie A op zes punten, waardoor de groepswinst maandagavond veiliggesteld kan worden met een gelijkspel op bezoek bij het reeds gedegradeerde Duitsland.

Koeman koos in Rotterdam voor dezelfde elf namen die vorige maand imponeerden tegen Duitsland (3-0). Bij Frankrijk ontbraken Samuel Umtiti en Paul Pogba vanwege blessureleed, maar verder trad de wereldkampioen aan in zijn sterkst mogelijke opstelling. De eerste grote kans van de wedstrijd was al na twee minuten voetballen voor Oranje: Depay trok de bal vanaf de rechterkant terug richting de strafschopstip, waarna Wijnaldum op Hugo Lloris schoot. Kort erna kopte Antoine Griezmann aan de overzijde in de handen van Jasper Cillessen, maar het was Oranje dat in de openingsfase de lakens uitdeelde.

Depay zette Lloris in het eerste kwartier nogmaals aan het werk, maar daarna hoefde de Franse doelman lange tijd niet meer in actie te komen. Datzelfde gold voor Cillessen, die op het halfuur wel goed wegkwam toen een afstandsknal van Benjamin Pavard maar rakelings over scheerde. Frankrijk trok de wedstrijd in het laatste kwartier van de eerste helft enigszins naar zich toe, maar Oranje hield volwassen stand en wist de wedstrijd op slag van rust zelfs open te breken. Nadat een voorzet van Frenkie de Jong met het hoofd was verlengd door Steven Nzonzi, stuitte Ryan Babel van dichtbij op Lloris. De rebound viel daarna echter voor de voeten van Wijnaldum, die vervolgens beheerst afrondde: 1-0.

De voorsprong gaf Oranje vleugels. Het elftal van Koeman kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer en was na precies een uur dicht bij een tweede treffer. Daley Blind bracht de bal vanaf de linkerkant van het veld in het strafschopgebied van Frankrijk, waarna de opgestoomde Denzel Dumfries met het hoofd Lloris tot een redding dwong. De verdediger van PSV kreeg in de rebound een herkansing, maar vond opnieuw de doelman van Tottenham Hotspur op zijn pad. De Franse bondscoach Didier Deschamps zag hoe zijn ploeg geen poot aan de grond kreeg en besloot na 65 minuten voetballen in te grijpen: Matuidi en de onzichtbare Olivier Giroud werden naar de kant gehaald ten faveure van Moussa Sissoko en Ousmane Dembélé.

Die wijzigingen leken les Bleus direct van een kwaliteitsinjectie te voorzien, maar de eerstvolgende kans was voor Oranje: een vrije trap van Depay werd met moeite tot hoekschop verwerkt door Lloris. Even later zat de goalie de Nederlandse aanvalsleider opnieuw dwars, waardoor de verdiende 2-0 uitbleef. Daardoor moest Oranje in de slotfase nog alle zeilen bijzetten om de zege over de streep te trekken, maar Cillessen hoefde uiteindelijk geen enkele serieuze redding meer te verrichten. Diep in blessuretijd beging Sissoko nog een overtreding op De Jong, waarna Depay met een panenka-strafschop de eindstand bepaalde. Door de overwinning is Nederland zeker van handhaving in Divisie A van de Nations League, terwijl Duitsland gedegradeerd is.