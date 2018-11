Magistrale Ziyech leidt Marokko naar historische zege tegen Seedorf

Hakim Ziyech heeft Marokko vrijdagavond een historische overwinning op Kameroen bezorgd. De middenvelder van Ajax scoorde in Casablanca tweemaal en leidde het Noord-Afrikaanse land zo hoogstpersoonlijk naar de eerste zege ooit op de Ontembare Leeuwen: 2-0. Marokko heeft door de overwinning een grote stap gezet richting kwalificatie voor de Afrika Cup van volgend jaar in Kameroen.

In het Stade Mohammed V waren de nodige Eredivisie-bekenden van de partij. Namens Marokko verschenen behalve Ziyech ook Noussair Mazraoui, Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat aan de aftrap, terwijl Clarence Seedorf en Patrick Kluivert bij Kameroen een basisplek overhadden voor André Onana. Marokko won in elf eerdere ontmoetingen nog nooit van Kameroen en het elftal van bondscoach Hervé Renard had het in de openingsfase even lastig. Eric Maxim Choupo-Moting was na zeven minuten dicht bij de openingstreffer, maar hij werd in kansrijke positie uiteindelijk gestuit door El Ahmadi.

Daarna nam Marokko onder leiding van Ziyech het heft in handen. De middenvelder van Ajax creëerde halverwege de eerste helft met een vrije trap chaos in het strafschopgebied van Kameroen en trof kort erna de buitenkant van de paal. Doordat de Marokkaanse doelman Yassine Bounou in de eerste helft nog fraai redde op een schot van Karl Toko Ekambi, gingen beide teams uiteindelijk zonder doelpunten aan de thee.

Vlak na de onderbreking brak Ziyech de wedstrijd alsnog open. Nadat invaller Sofiane Boufal een strafschop had verdiend, stuurde de uitblinker Onana vanaf elf meter naar de verkeerde hoek: 1-0. Ziyech gooide de wedstrijd halverwege de tweede helft vervolgens hoogstpersoonlijk in het slot. Nadat Boufal zich had stukgelopen op de defensie van Kameroen, kwam Ziyech op een meter of 25 van het doel in balbezit, waarna de Ajacied van grote afstand een pegel produceerde die Onana te machtig was. Kameroen eindigde de wedstrijd uiteindelijk met tien man, nadat Toko Ekambi in de slotfase zijn tweede gele kaart van de avond had ontvangen vanwege een schwalbe