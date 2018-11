Jong Oranje krijgt met vijf debutanten pak slaag van Duitsland

De beloften van het Nederlands elftal zijn er niet in geslaagd om Jong Duitsland te verslaan. Het team van bondscoach Erwin van de Looi, dat zich niet plaatste voor het EK van 2019, ging vrijdagavond met 3-0 het schip in. De doelpunten in Offenbach am Main werden gemaakt door Philipp Ochs, Abdelhamid Sabiri en Törles Knöll.

Van de Looi liet vijf spelers debuteren in Jong Oranje: Deyovaisio Zeefuik, Armando Obispo, Dani de Wit, Deroy Duarte en Tahith Chong. Justin Kluivert droeg de aanvoerdersband, maar kon in de eerste helft het verschil niet maken in het Sparda-Bank-Hessen-Stadion. De bezoekers keken al gauw tegen een achterstand aan: De Wit veroorzaakte met een handsbal een strafschop en die werd vervolgens benut door Ochs van Aalborg BK.

In de tweede helft verdubbelde het Jong Duitsland van Stefan Kuntz de marge: Sabiri van Huddersfield Town tikte van dichtbij binnen na een voorzet vanaf de rechterflank van Ochs. Het had al eerder 2-0 kunnen worden, ware het niet dat Suat Serdar over mikte en Levin Öztunali op doelman Justin Bijlow stuitte. In de slotfase werd het via debutant Knöll nog 3-0.