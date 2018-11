Sparta houdt deur dicht: ‘Er is geen bod gekomen van Udinese’

Sparta Rotterdam heeft niet de intentie om mee te werken aan een winters vertrek van Deroy Duarte. De negentienjarige middenvelder staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van het Italiaanse Udinese, maar de Rotterdamse club wil de huidige selectie graag bij elkaar houden met het oog op de titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

Duarte was dit seizoen in elf competitiewedstrijden basisspeler voor Sparta, dat na dertien speelrondes koploper is in de Keuken kampioen Divisie. "Laten we vooropstellen dat wij helemaal geen spelers gaan verkopen. Zeg nooit nooit in de voetballerij, maar de club staat er financieel goed voor en we hebben allemaal een sportieve doelstelling: promoveren naar de Eredivisie", vertelt technisch manager Henk van Stee vrijdag aan RTV Rijnmond.

"Ik hoorde laatst dat alles vloeibaar wordt met geld, maar we hebben dit seizoen niet de intentie om Duarte te laten gaan", vervolgt de beleidsmaker. Van Stee benadrukt dat Udinese zich überhaupt nog niet officieel heeft gemeld op Het Kasteel voor Duarte, wiens contract bij Sparta nog doorloopt tot medio 2021. “We hoeven daar niet geheimzinnig over te doen. Er is geen officieel bod gekomen van Udinese."

Voetbalzone sprak Deroy Duarte onlangs uitgebreid over Sparta, de Keuken Kampioen Divisie en zijn toekomst. Dat interview is hier terug te vinden.