Kluivert gebombardeerd tot aanvoerder: ‘Het is een beloning’

De beloften van het Nederlands elftal oefenen vrijdag tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland en in dit duel draagt Justin Kluivert de aanvoerdersband. Bondscoach Erwin van de Looi is tevreden over de aanvaller, zo vertelt hij aan FOX Sports. Kluivert speelde eerder al twee interlands voor de A-ploeg van Oranje.

“Justin is een jongen met uitstraling, een jongen met veel ervaring en hij wil het voortouw nemen”, aldus Van de Looi. “Het is ook een beloning naar hem toe. Hij is afgevallen bij Oranje en heeft er bij gezeten.”

“Hij heeft het best lastig, maar de manier waarop hij zich profileert in deze groep en er onderdeel van uitmaakt, verdient een compliment en daarom die beloning”, aldus Van de Looi voor de aftrap in het Sparda-Bank-Hessen-Stadion in Offenbach am Main.

Kluivert maakte in maart in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal (3-0) zijn debuut voor Oranje. Later kwam de negentienjarige linksbuiten ook in actie in het treffen met Peru (2-1 winst). In dienst van AS Roma staat de teller na negen duels op één treffer en één assist.