‘Hij krijgt de vrijheid en daar profiteert het Nederlands elftal van’

Onder Ronald Koeman heeft het Nederlands elftal meer vertrouwen gekregen, aldus Boudewijn Zenden. De oud-linkshalf van onder meer PSV, Barcelona en Liverpool vertelt in een interview met RMC dat het huidige Oranje weer hoop biedt. Een van de spelers die zich in zijn ogen goed heeft ontwikkeld, is Memphis Depay.

De 24-jarige Depay speelt dit seizoen met zes doelpunten en zes assists in zeventien wedstrijden een relatief doorslaggevende rol bij Olympique Lyon en steekt ook bij de nationale ploeg in uitstekende vorm. “Hij kwam erg jong bij de nationale ploeg. Hij was onderdeel van een veranderende generatie. Maar hij is volwassen geworden, hij is gegroeid.”

“Depay heeft meer vertrouwen en natuurlijk meer ervaring. Het ligt hem goed dat hij bij het Nederlands elftal enige vrijheid krijgt op het veld”, aldus Zenden. “Eerder moest hij aan de buitenkant spelen, maar nu heeft hij de vrijheid om zijn ding te doen en daar profiteert het Nederlands elftal weer van.”

Depay maakte in oktober 2013 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (0-2 winst) zijn debuut voor zijn land. Louis van Gaal was de bondscoach en Depay kwam na 89 minuten in het veld voor Jeremain Lens. Inmiddels staat Depay op 10 doelpunten in 41 caps. Vrijdagavond staat hij in de basis in het duel met Frankrijk.