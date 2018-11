ADO Den Haag gaat door dal: ‘Of de trainer moet weg, één van de twee’

ADO Den Haag eindigde vorig seizoen op een knappe zevende plaats in de Eredivisie en plaatste zich daarmee voor de play-offs om Europees voetbal. Dit voetbaljaar gaat het een stuk minder met de club uit de Hofstad. Het team van Alfons Groenendijk won al vier duels op rij niet meer en bekleedt de dertiende positie.

Groenendijk beseft dat er iets moet gebeuren in het Cars Jeans Stadion, zo vertelt hij in een interview met Omroep West: “Er zit ook een aantal spelers al langer hier in een teleurstelling, bij mij. Dat moet ook niet te lang duren. Uiteindelijk moet een club als ADO een spelersgroep ook opfrissen. Zo is het ook.”

“Of de trainer moet weg. Eén van de twee”, voegt Groenendijk eraan toe. “Het moet niet te lang duren dat spelers iedere keer met dezelfde situatie worden geconfronteerd. Ik begrijp hoe het werkt, ik zit al een tijdje in het voetbal. We zullen zien waar het op uitdraait.”

De 54-jarige Groenendijk is sinds februari 2017 de trainer van ADO en heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. Eerder was hij de technisch eindverantwoordelijke bij VV Katwijk, Willem II, FC Den Bosch, Ajax Onder-19, Jong Ajax en Excelsior.