Overmars reageert: ‘Ben ik nu van mijn bijnaam af?’

Marc Overmars werd in het verleden verweten te zuinig te zijn. Het leverde de directeur spelersbeleid van Ajax de bijnaam ‘Marc Netto’ op. De afgelopen jaren trok de bestuurder echter miljoenen euro’s uit voor de komst van spelers als David Neres, Daley Blind, Hakim Ziyech en Dusan Tadic.

“Ben ik nu van mijn bijnaam af?”, grapte Overmars tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ajax. Hij trok niet alleen de portemonnee voor spelers, want ook voor Erik ten Hag en assistent Alfred Schreuder moesten afkoopsommen betaald worden. Voor Ten Hag zou Ajax meer dan zeven ton hebben betaald aan FC Utrecht.

Overmars erkende dat Ten Hag ‘een stormpje’ heeft gehad, maar dat de coach inmiddels bewijst waarom hij voor Ajax geschikt is. “Mensen dachten misschien: wat moet zo’n Tukker in Amsterdam? Maar Erik is een resultaattrainer. Kan alles uit de spelers halen”, zo wordt Overmars geciteerd door het Algemeen Dagblad.

“Erik speelt aanvallend en heeft oog voor de jeugd. Jonge spelers die het verdienen, worden beloond. Erik heeft een stormpje gehad, maar we zijn op de goede weg.” Ajax staat na twaalf speelronden met 31 punten op de tweede plaats in de Eredivisie en heeft vijf punten minder dan koploper PSV.