Rinus Israël: ‘Die twee die er nu staan bij Feyenoord, zijn niet zo geweldig’

Rinus Israël vindt dat Feyenoord dit seizoen onder zijn kunnen presteert. De clubicoon van de Rotterdammers is overwegend positief over de kwaliteit in de selectie, al heeft hij zijn bedenkingen bij het centrale verdedigingsduo van Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. Het middenveld en de voorhoede 'zien er niet zo slecht uit', stelt Israël in gesprek met Voetbal Inside.

"Op die derde plaats kun je niet trots zijn", vindt de 76-jarige voormalig verdediger van Feyenoord. "Ik denk dat ze dit seizoen tot nu toe onder de maat gepresteerd hebben." De spelers op het middenveld en in de voorhoede hebben volgens Israël te weinig gebracht in verhouding tot hun kwaliteiten, maar het probleem van de ploeg ligt in zijn optiek achterin.

"Als topclub is het tegenwoordig wel de bedoeling dat je ver van je goal voetbalt. Maar Botteghin en Van der Heijden kunnen niet met veel ruimte in de rug uit de voeten", merkt hij op. Het inbrengen van Sven van Beek, die zondag nog negentig minuten meedeed tijdens de 0-2 overwinning op Heracles Almelo, ziet Israël niet als de oplossing.

"Dat maakt niet veel verschil. Als hij echt een goede centrale verdediger zou zijn, dan had hij wel gespeeld. Die twee die er nu staan, zijn niet zo geweldig", oordeelt IJzeren Rinus, die niet heel positief is over de kansen in de Eredivisie van Feyenoord. "Hoger dan derde kan dit seizoen niet. Maar ik denk wel dat ze beter gaan spelen. Ze zijn niet zo slecht als de eerste tien wedstrijden omschreven is."