Heracles slaat terug: ‘Denk je echt dat Ajax die drie miljoen gaat missen?’

Heracles Almelo was donderdag, naast FC Emmen, de enige club uit de Eredivisie die tegen de veranderingen stemde die vanaf het seizoen 2020/21 hun intrede doen. Hoewel de plannen met een ruime meerderheid werden aangenomen, is van revolutionaire wijzigingen geen sprake: zo komt er geen kunstgrasverbod en blijft de Eredivisie bestaan uit achttien teams. Sommigen wijzen met de beschuldigende vinger naar Heracles, maar de club verweert zich daartegen. Heracles wilde van alle clubs 'misschien wel de meeste veranderingen' doorvoeren.

Volgens algemeen directeur Rob Toussaint en technisch directeur Mark-Jan Fledderus was Heracles vóór het inkrimpen van de Eredivisie naar zestien ploegen, ondanks dat die wijziging 'niet gunstig' zou zijn voor de Almeloërs. "Maar toen het onderwerp van inkrimping van de Eredivisie ter sprake kwam, gingen zes clubs meteen met de armen over elkaar zitten en zeiden: nee, dat gebeurt niet", vertelt Fledderus aan het Algemeen Dagblad. "Dus van een constructieve opstelling was geen sprake."

Toussaint geeft aan dat Heracles 'best' de overstap wil maken naar natuurgras. Daarvoor wil de club echter 'op een solidaire manier' gecompenseerd worden. Donderdag werd duidelijk dat clubs die Europees voetbal gaan spelen, vijf procent van hun inkomsten van de UEFA zullen afstaan aan een fonds dat ten goede komt aan clubs die op natuurgras spelen. Elke club uit de Eredivisie kan daar per seizoen maximaal 350.000 euro door krijgen, wat een stimulans moet vormen voor clubs als Heracles om het kunstgras achter zich te laten.

Volgens Toussaint zou het jaarlijks echter 1,2 miljoen euro kosten om op natuurgras te spelen en trainen. Dat geld is hard nodig om een Eredivisie-waardige selectie samen te stellen, betoogt hij. "Wij snappen echt wel dat we niet jaarlijks meer dan een miljoen aan compensatie kunnen krijgen. Maar we hadden wel tot een gezamenlijk bedrag kunnen komen dat hoger ligt dan wat is aangeboden." Hij voegt eraan toe dat het slimmer is om geld te halen uit de tv-pot dan uit de Europese inkomsten van de topclubs, omdat die inkomsten per seizoen sterk kunnen variëren. "Denk je nou echt dat Ajax de 3 miljoen die eraf gaat in Nederland, op een begroting van 100 miljoen gaat missen?"