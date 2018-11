Ajax beëindigde dienstverband van clubarts De Winter dit jaar

Eerder dit jaar heeft Ajax het dienstverband van clubarts Don de Winter beëindigd, zo bevestigde algemeen directeur Edwin van der Sar vrijdag op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). In juni kreeg De Winter een week vrijaf vanwege de commotie die was ontstaan nadat Ajax volledige aansprakelijkheid erkende voor de situatie van Abdelhak Nouri.

Ajax liet in juni weten dat De Winter niet op non-actief was gesteld, maar vrijaf had gekregen. Hij ging daarom niet mee naar het trainingskamp in het Duitse Klosterpforte. Maikel van Wijk ging toen als clubarts mee. Tijdens de AVA in de Johan Cruijff ArenA vroeg een aanwezige in de zaal naar De Winter en liet Van der Sar weten dat het dienstverband van de medicus in goed overleg is beëindigd.

Toen Ajax de aansprakelijkheid erkende, trok Van der Sar de pijnlijke conclusie dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Nouri, nadat hij ineenstortte tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Hippau. "De cardiologen vonden het niet aannemelijk dat na het ineenzakken van Abdelhak daadwerkelijk nog enige tijd sprake was van een effectieve bloedcirculatie. Als de defibrillator wel was ingezet was dit gebleken en had men toen al met de reanimatie kunnen beginnen", zei Van der Sar. "Als dat gedaan was, was Abdelhak er mogelijk beter uitgekomen."