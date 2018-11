De Boer: ‘Ik hoop dat ze nog een jaar bij Ajax blijven, maar ik vrees van niet’

Ronald de Boer denkt dat talenten als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong er goed aan doen om nog een jaar bij Ajax te blijven. De jongelingen hebben behoefte aan 'vlieguren' en die kunnen ze opdoen in Nederland, betoogt de analist. In onderstaande video gaat de jeugdtrainer van Ajax in op de situatie van De Ligt en De Jong.