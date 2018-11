Overmars wil Mazraoui nogmaals binden en ‘gooit lijntjes uit’

Ajax heeft Noussair Mazraoui een nieuw contract aangeboden, zo maakt directeur spelerszaken Marc Overmars vrijdag bekend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De rechtsback ligt op dit moment vast tot medio 2021; het is nog niet duidelijk voor hoeveel seizoenen hij kan bijtekenen.

De mogelijke contractverlenging van Mazraoui zou erg snel volgen op zijn vorige. In april van dit jaar zette hij zijn krabbel onder het contract dat doorloopt tot de zomer van 2021. Toen had hij echter pas drie officiële wedstrijden voor de hoofdmacht gespeeld en zat hij net een maand bij de selectie van Erik ten Hag. Nu is hij uitgegroeid tot onbetwiste basisspeler.

Het ligt dan ook voor de hand dat Mazraoui een flinke salarisverhoging tegemoet kan zien, als hij ervoor kiest om nogmaals bij te tekenen. De 21-jarige vleugelverdediger, die tevens is uitgegroeid tot Marokkaans international, kwam dit seizoen tot 21 officiële wedstrijden. Zijn hoogtepunten waren belangrijke doelpunten in de Champions League, tegen Bayern München (1-1) en Benfica (1-0).

Overmars zei op de vergadering bovendien vertrouwen te hebben in komend seizoen. "De scouts zijn druk bezig en er zijn al lijntjes uitgegooid. We gaan het geld goed besteden en de lat nóg hoger leggen dan vorig jaar", citeert Ajax Showtime. Dat er aan grote talenten als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt wordt getrokken, ziet Overmars als een compliment. "Het is ook onmogelijk om deze jongens vier jaar bij elkaar te houden, zoals Barcelona doet."