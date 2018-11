Caenepeel weer veroordeeld: ‘U moet oppassen dat u geen vaste klant wordt’

Jinty Caenepeel is vrijdag door de politierechter in Brugge veroordeeld tot een geldboete van 3600 euro en een rijverbod van drie maanden en vijftien dagen voor een ongeval en een vluchtmisdrijf. Ook zal de middenvelder van Excelsior zijn rijexamen opnieuw moeten afleggen en daarbij moeten slagen voor medische en psychologische proeven, heeft de rechter besloten.

Op 25 maart van dit jaar veroorzaakte Caenepeel een ongeval in de kustplaats Oostende. Hij verleende geen voorrang aan een taxi, wat resulteerde in een botsing waarbij de taxichauffeur gewond raakte. Caenepeel stapte even uit om met het slachtoffer te praten, maar vertrok daarna toch. Hij gaf later aan de politie toe in paniek te zijn geraakt, omdat hij wat had gedronken. Dat 'vluchtmisdrijf' wordt hem aangerekend door de rechter.

Het was niet de eerste keer dat Caenepeel zich in de rechtbank moest verantwoorden. In 2016 werd hij veroordeeld voor een snelheidsovertreding, terwijl hij in mei van dit jaar werd veroordeeld voor het rijden onder invloed van cannabis. Caenepeel kreeg toen een geldboete van 1600 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijverbod van drie maanden, waarvan eveneens de helft een voorwaardelijke straf betrof.

Caenepeel excuseerde zich vrijdag bij de rechter. "Ik had nooit mogen wegrijden. Ik had ook echt niet gezien hoe erg het was. Dat wist ik pas achteraf", wordt de 21-jarige Belg geciteerd door De Telegraaf. De rechter waarschuwde de jonge middenvelder. "U moet oppassen dat u hier geen vaste klant wordt", zei de rechter. "Ik hoop dat ik u de volgende keer niet hier maar op het scherm of op het veld zie." Caenepeel kwam dit seizoen pas eenmaal in actie voor Excelsior: zijn enige optreden was op 19 augustus (3-0 nederlaag tegen Feyenoord).