Vrijdag, 16 November 2018

Vitesse lonkt naar spits van Besiktas

Dwight Gayle is door Newcastle United verhuurd aan West Bromwich Albion en heeft het naar zijn zin bij ‘the Baggies’. Als het aan de spits ligt, wordt zijn huurperiode binnen afzienbare tijd omgezet in een definitief verblijf. (Birmingham Mail)

Eduardo Salvio is bij Benfica in het bezit van een aflopende verbintenis. De Portugese topclub hoopte hem in januari nog te kunnen slijten aan Internazionale, maar i Nerazzurri hebben het aanbod naast zich neergelegd. (La Gazzetta dello Sport)

In de zoektocht naar een nieuwe spits is Vitesse uitgekomen bij Cyle Larin. De Canadese spits moet het bij Besiktas vooral doen met invalbeurten en kan mogelijk op huurbasis overkomen. (CNN Türk)

Het ziet er steeds meer naar uit dat Lazio in januari Martín Cáceres in de verkoop zal doen. De verdediger beschikt over een aflopend contract en kan zodoende nog wat geld opleveren. (Corriere dello Sport)

Thorgan Hazard is bezig aan misschien wel het beste seizoen uit zijn loopbaan en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. AS Roma wil de ster van Borussia Mönchengladbach komende zomer inlijven voor 25 à 30 miljoen euro. (La Gazzetta dello Sport)