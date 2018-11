Wanneer is de loting voor de kwalificatie van het EK 2020?

De groepsfase van de Nations League zit er na de huidige interlandperiode op, waarna het vizier op het EK van 2020 kan. Begin december gaat er geloot worden voor de EK-kwalificatie en wordt het voor Oranje duidelijk welke landen de tegenstanders zijn op weg naar de Europese eindronde.

Door de komst van de Nations League is het het een en ander veranderd omtrent de EK-kwalificatie. 20 van de 24 deelnemers zullen zich via de EK-kwalificatieserie plaatsen, terwijl de overige 4 tickets in de Nations League zijn te verdienen. Dat is niet het enige wat anders is aan het aanstaande EK. Want waar de Europese eindronde doorgaans door hooguit twee landen werd georganiseerd, wordt het EK in 2020 gespeeld in twaalf verschillende landen. De UEFA heeft bepaald dat geen enkel gastland zeker is van deelname, waardoor alle landen moeten strijden voor hun plek.

Waar en wanneer is de loting?

De loting voor de EK-kwalificatie vindt op zondag 2 december plaats in het Convention Centre in Dublin. De 55 landen worden ingedeeld in vijf groepen van zes (Potten A tot en met E) en vijf groepen van vijf landen (Potten F tot en met J). De potindeling wordt gebaseerd op de totale eindklassering van de Nations League. Hoe deze er precies uitziet, is na de laatste speeldag in november bekend.

Hoe de potten worden ingedeeld

Alle landen in de top tien uit Divisie A van de Nations League zullen groepshoofd zijn bij de loting voor de EK-kwalificatie. Gebaseerd op deze ranglijst, worden de 55 landen verdeeld over zeven verschillende potten. In de UEFA Nations League Pot zitten de vier finalisten en zij worden ingedeeld in de groepen A tot en met D, waardoor zij in juni twee speeldagen vrij hebben om de finales van de Nations League af te werken. De landen uit Pot 1 worden verdeeld over de groepen E tot en met J.

UEFA Nations League pot: finalisten Nations League (4)

Pot 1: Teams nummer 5 t/m 10 (6)

Pot 2: Teams nummer 11 t/ 20 (10)

Pot 3: Teams nummer 21 t/m 30 (10)

Pot 4: Teams nummer 31 t/m 40 (10)

Pot 5: Teams nummer 41 t/m 50 (10)

Pot 6: Teams nummer 51 t/m 55 (5)

De nummers één en twee plaatsen zich direct voor EURO 2020. De overige vier tickets zijn in de play-offs van Nations League te verdienen. Deze vinden plaats in maart 2020.

Speelkalender

SPEELRONDE DATUMS 1 21 - 23 maart 2019 2 24 - 26 maart 2019 3 7 - 8 juni 2019 4 10 - 11 juni 2019 5 5 - 7 september 2019 6 8 - 10 september 2019 7 10 - 12 oktober 2019 8 13- 15 oktober 2019 9 14 - 16 november 2019 10 17 - 19 november 2019

Halve finales Nations Leagues: 5 en 6 juni 2019

Finale Nations League en duel om derde plaats: 9 juni 2019

Loting play-offs: 22 november 2019

Loting groepsfase EK: 1 december 2019

Halve finales play-offs: 26 - 28 maart 2020

Finales play-offs: 29 – 31 maart 2020

EK: 12 juni - 12 juli 2020

Speelsteden

Finale en halve finales

Londen, Engeland: Wembley Stadium

Drie groepswedstrijden en een kwartfinale

Baku, Azerbeidzjan: Olympic Stadium

München, Duitsland: Allianz Arena

Rome, Italië: Stadio Olimpico

Sint-Petersburg, Rusland: Krestovskistadion

Drie groepswedstrijden en een achtste finale

Amsterdam, Nederland: Johan Cruijff ArenA

Bilbao, Spanje: San Mamés

Boekarest, Roemenië: National Arena

Boedapest, Hongarije: Puskás Ferenc Stadion

Kopenhagen, Denemarken: Parken Stadium

Dublin, Ierland: Dublin Arena

Glasgow, Schotland: Hampden Park

Londen, Engeland: Wembley Stadium

De Johan Cruijff ArenA en de National Arena in het Roemeense Boekarest zijn aan elkaar gekoppeld op het EK van 2020. Landen die in groep C terechtkomen tijdens de loting, zullen hun groepswedstrijden afwerken in deze twee stadions. Als Nederland en Roemenië zich allebei plaatsen voor EURO 2020, komen de twee elkaar tegen in de groepsfase. Zodoende is een mogelijke opponent van Oranje al bekend. Het Nederlands elftal speelt twee van de drie groepsduels in Amsterdam.

Speelsteden per groep:

Groep A: Rome & Bakoe

Group B: Sint Petersburg & Kopenhagen

Group C: Amsterdam & Boekarest

Group D: Londen & Glasgow

Group E: Bilbao & Dublin

Group F: München & Boedapest