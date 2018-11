Redknapp ‘enorm geïmponeerd’: ‘Het was moedig om Man City te verlaten’

Jadon Sancho beleefde donderdagavond zijn basisdebuut in de nationale ploeg van Engeland. De achttienjarige aanvaller stond negentig minuten op het veld in de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten (3-0) en gaf de assist bij de 2-0 van Trent Alexander-Arnold. Sancho werd door bondscoach Gareth Southgate beloond voor zijn indrukwekkende seizoensstart bij Borussia Dortmund en dat was volgens Jamie Redknapp niet meer dan verdiend.

Dit seizoen was Sancho in zeventien officiële wedstrijden voor Dortmund goed voor vijf doelpunten en acht assists; gemiddeld is hij elke 66 minuten betrokken bij een doelpunt. Het leverde hem vorige maand al een korte invalbeurt op in de wedstrijd tussen Kroatië en Engeland (0-0), maar donderdag stond hij dus voor het eerst in de basis van the Three Lions. Zijn keuze om Manchester City in augustus 2017 te verlaten voor Dortmund heeft goed uitgepakt voor de jongeling.

"Wat een talent", zegt voormalig Engels international Redknapp bij Sky Sports. "Ik was enorm geïmponeerd door hem. Hij is een goed voorbeeld van iemand die naar het buitenland is gegaan om zichzelf daar in het eerste elftal te knokken. Met alle respect voor Manchester City: als hij daar was gebleven, had hij vanavond (donderdagavond, red.) absoluut niet voor Engeland gespeeld. Dat is gewoon een feit." Redknapp spreekt van een 'gewaagde, moedige gok', waar Sancho nu voor wordt beloond.

"Ik houd van zijn flair op het veld: hij heeft zoveel talent en voetbalt heel makkelijk", voegt de voormalig middenvelder van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur daaraan toe. "Hij dribbelt langs tegenstanders alsof ze er niet staan. Aan de bal lijkt alles bij hem vanzelf te gaan. Hij loopt weg bij mensen, maakt overstapjes en kan een splijtende pass geven. Hij is een heel technische speler. Het is ongelooflijk dat hij dit op zijn achttiende allemaal al laat zien op zo'n hoog niveau. We mogen ons gelukkig prijzen met hem."