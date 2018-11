Oorlog tussen Lovren en Ramos escaleert via Instagram Live

Dejan Lovren en Sergio Ramos zullen niet gauw vrienden van elkaar worden. Na de wedstrijd tussen Kroatië en Spanje (3-2), donderdagavond in de Nations League, haalde Lovren via Instagram Live uit naar zijn collega en naar het elftal van Spanje. Zijn uitspraken volgen op eerdere woordenwisselingen tussen Lovren en Ramos in de media.

Lovren stond zijn volgers te woord in een livestream. "Ik gaf hem een goede elleboog", zei de Kroaat, waarbij hij het gebaar van een elleboogstoot maakte. "Haha, 3-2! Probeer nu nog maar eens te praten, maat. Het zijn een stel pussies." Lovren bedekte vervolgens het Spaanse vlaggetje op zijn shirt, zodat alleen het Kroatische zichtbaar was. "Alleen deze ploeg (Kroatië, red.) is het waard. Nu moeten we Engeland verslaan en afsluiten als bazen."

De woordentwist tussen Ramos en Lovren kent zijn oorsprong in uitspraken van Lovren, begin deze maand. De stopper van Liverpool beredeneerde tegenover Copa90 dat zijn vakgenoot van Real Madrid vaak als een van de betere verdedigers wordt gezien, omdat hij bij Real speelt en het zodoende minder opvalt als hij een fout maakt. "Als je dan een fout maakt, win je met 5-1 of 5-2. Niemand die dan maalt om de fout", zei hij.

Toen Ramos op de persconferentie voorafgaand aan het Nations League-duel werd gevraagd naar de uitspraken, haalde hij zijn schouders op. "Ik heb dit al vaker gezegd. Ik weet niet of dit soort dingen uit frustratie worden gezegd of om andere redenen", reageerde de Spanjaard. "Ik heb ook geen zin om te reageren op Lovren of iemand anders die graag op drie voorpagina's wil staan of de opening wil zijn van het nieuws. Iedereen moet zichzelf bewijzen op het veld."