Bruma zint op winterse transfer: ‘Moet een oplossing komen’

Jeffrey Bruma kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor VfL Wolfsburg. De 27-jarige verdediger maakte zelfs nog geen enkele keer deel uit van de wedstrijdselectie en dat zorgt als vanzelfsprekend voor de nodige frustraties. In gesprek met Kicker geeft Bruma aan dat hij in de winterstop van club wil wisselen als zijn situatie niet verandert.

“De frustratie is er, maar ik kan er goed mee omgaan. Ik wil altijd winnen, altijd op het veld staan. Ik praat veel met mijn vriendin, mijn ouders en mijn zaakwaarnemer”, zegt Bruma, die sinds 2016 in het shirt van VfL Wolfsburg speelt. “Ik ben net 27 geworden en wil aan spelen toekomen. Als dat niet mogelijk is bij Wolfsburg, moeten we een oplossing vinden. Misschien in januari al, als dat mogelijk is.”

“We moeten samen gaan zitten en elkaar in de ogen kijken. Wanneer ik moet blijven en mijn kans krijg, blijf ik graag. Als dat niet het geval is, moet men dat eerlijk zeggen”, vervolgt de 25-voudig international. “Ik heb nog een contract voor tweeënhalf jaar, maar het heeft weinig zin om hier boos op elkaar te zijn en het respect voor elkaar te verliezen. Het belangrijkste is dat het wederzijds respect blijft en dat we een oplossing weten te vinden.”

Bruma heeft reeds met trainer Bruno Labbadia gesproken. “Dat was een lang gesprek, over van alles en nog wat. Hij heeft me verteld dat ik op mijn kans moet wachten. Dat is zijn mening, die respecteer ik. Het is vrij normaal dat ik het er niet mee eens ben, daarom ben ik een sportman. Ik wil weer graag aan spelen toekomen en het ziet er niet naar uit dat het hier gaat gebeuren. Daarom wil ik met mijn zaakwaarnemer kijken wat het beste voor mij is in de winter of de zomer. Hopelijk komen we allemaal tot een goede oplossing.”

“De club moet bij me passen, ze moeten me nodig hebben. Het heeft geen zin om ergens heen te gaan waar ik ook niet aan spelen toekom, dan kan ik net zo goed hier blijven”, aldus Bruma, voor wie er in de zomer al de nodige interesse was. “Ik wilde hier voor mij kans vechten. Wanneer je fit bent, wil je spelen of in ieder geval tot de selectie behoren. Als dat niet het geval is, is het signaal behoorlijk duidelijk.”